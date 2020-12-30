مفتي عام المملكة يستقبل "الحقيل" ويطلع على جهود "الإسكان"

استقبل مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه اليوم (الأربعاء)، وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، بحضور أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء.
واطلع المفتي على شرح مفصل من وزير الإسكان عن برامج وجهود الوزارة وحلولها المتنوعة لتمكين المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة.
وبين الحقيل، أن عدد مستفيدي القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية تجاوز 400 ألف أسرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بينهم أكثر من 183 ألف خلال هذا العام فقط.
وأشاد أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة بجهود وزارة الإسكان وتسهيلاتها المتنوعة في سبيل خدمة المواطنين وتيسير تملكهم للمساكن، معتبرين أن الإنجازات المتحققة لدى الوزارة خلال الفترة الماضية كان لها أثرها الكبير على المجتمع وأفراده، وكذلك على تنمية واستقرار الأسر.
وفق “أخبار 24”.