جامعة سطام توقع مذكرة تعاون مع الأكاديمية المالية

شهد معالي رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز صباح اليوم توقيع اتفاقية التعاون بين الجامعة ممثلة بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية مع الأكاديمية المالية في مقر المعهد، بهدف التعاون بين الطرفين في مجال تقديم الخدمات الاستشارية، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بأنشطة الطرفين، وقع المذكرة عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية الدكتور مبارك بن عبيد الحربي، والمدير العام للأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان، وبحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور مشاري بن عياد العصيمي.
وأوضح الدكتور مبارك الحربي بأن هذه الاتفاقية تمثل خارطة طريق بين الجامعة والأكاديمية المالية، فالجامعة لديها الإمكانات المالية والبشرية والخبرات الإدارية والأكاديمية، وبالمقابل الأكاديمية المالية لديها الخبرة الكافية في مواكبة التطورات الحديثة في القطاع المالي وتطويره وتأهيل العناصر البشرية بأعلى الخبرات في التخصصات المالية.
وبيّن الدكتور الحربي بأن التعاون مع الأكاديمية المالية يشمل مجالات متعددة منها الدراسات والخدمات البحثية، والخدمات الاستشارية في التحول الرقمي والمؤسسي، والخدمات الإشرافية والتنظيمية والفنية والتقنية والقانونية، والتعاون في مجال دعم الخريجين من خلال مبادرة دعم البرامج التحضيرية للشهادات المهنية، والاستعانة بالخبراء والمدربين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
من جهته أكد الأستاذ مانع آل خمسان مدير عام الأكاديمية المالية أن هذه الاتفاقية تأتي استمراراً لتوجهات الأكاديمية الإستراتيجية عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع المالي وإجراء البحوث وتقديم المشورة أو الأفكار في القضايا والتوجهات الخاصة بالقطاع، إضافة إلى تقديم حلول التدريب والتطوير المعترف بها دوليًّا والمتوافقة مع البيئة المحلية التي تعزز التميز المهني والممارسات الأخلاقية، وكذلك توفير حلول وتقنيات مبتكرة وفعّالة لتنمية العاملين في القطاع المالي.
وأوضح آل خمسان أن المذكرة ستسهم في توطيد العلاقة المهنية وتعميق الالتزام في مجال التطوير والتدريب وبناء الكفاءات في المجال المهني والتعاون في تقديم الخدمات الاستشارية وإقامة الدورات وحلقات التطوير وتبادل الخبرات المهنية التدريبية والتعليمية.