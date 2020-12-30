وكيل محافظة الخرج يلتقي الأمين العام لجمعية أسر التوحد الخيرية

التقى سعادة وكيل محافظة الخرج الاستاذ / صقر بن عيسى الدعجاني اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/٥/١٥هـ بمكتبه بديوان المحافظة سعادة الأمين العام لجمعية أسر التوحد الخيرية الأستاذة / أريج المعلم ومديرة فرع جمعية أسر التوحد الخيرية بمحافظة الخرج الأستاذة / نورة العبودي .
في بداية اللقاء رحب سعادته بهم وبعد ذلك قدم الامين العام شرحاً تعريفاً عن الجمعية وخدماتها وانجازاتها ، مستعرضة بعض المعوقات التي تواجه الجمعية في خدمة مستفيديها .
وأشاد سعادة الوكيل بجهود الجمعية في دعم هذه الفئة الغالية على الجميع ، وأكد بالتعاون مع الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها.