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أخبار الخرج > وكيل محافظة الخرج يلتقي الأمين العام لجمعية أسر التوحد الخيرية
30/12/2020   6:35 م

وكيل محافظة الخرج يلتقي الأمين العام لجمعية أسر التوحد الخيرية

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التقى سعادة وكيل محافظة الخرج الاستاذ / صقر بن عيسى الدعجاني اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/٥/١٥هـ بمكتبه بديوان المحافظة سعادة الأمين العام لجمعية أسر التوحد الخيرية الأستاذة / أريج المعلم ومديرة فرع جمعية أسر التوحد الخيرية بمحافظة الخرج الأستاذة / نورة العبودي .

في بداية اللقاء رحب سعادته بهم وبعد ذلك قدم الامين العام شرحاً تعريفاً عن الجمعية وخدماتها وانجازاتها ، مستعرضة بعض المعوقات التي تواجه الجمعية في خدمة مستفيديها .

وأشاد سعادة الوكيل بجهود الجمعية في دعم هذه الفئة الغالية على الجميع ، وأكد بالتعاون مع الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها.

وكيل محافظة الخرج يلتقي الأمين العام لجمعية أسر التوحد الخيرية

أخبار الخرج
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