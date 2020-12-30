“الإسكان”: إيقاف استقبال طلبات “منتج تمويل عقار قائم” اعتباراً من يوم الجمعة

أكدت وزارة الإسكان إيقاف استقبال طلبات منتج تمويل عقار قائم اعتباراً من 1 يناير 2021.
وأوضحت أن يوم غد الخميس سيكون اليوم الأخير لتسلم الطلبات لمستفيدي الوزارة وصندوق التنمية العقارية.
وأشارت إلى أنها ستواصل تقديم الدعم من خلال القرض المدعوم للحصول على مختلف الحلول السكنية التي يوفرها برنامج “سكني”.
مرحباً،
بدءاً من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١ سيتم ايقاف استقبال طلبات منتج تمويل عقار قائم، فيما نواصل تقديم الدعم من خلال القرض المدعوم للحصول على مختلف الحلول السكنية التي يوفرها برنامج سكني لأهالينا.
— العناية بالمستفيدين | وزارة الإسكان (@SaudiHousingCC) December 30, 2020
وفق “أخبار 24”.