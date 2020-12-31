أطلق أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم (الأربعاء)، مبادرته لتنمية المجتمع المحلي بالمحافظات “تمكين”.
وتهدف المبادرة إلى بناء خارطة حرارية عن الاحتياجات التنموية في المحافظات وتوحيد جهود كافة المعنيين لمعالجة الفجوة التنموية وبناء أهداف استراتيجية ومؤشرات تشارك فيها كافة المحافظات.
كما تهدف لمعرفة المحافظات الأشد احتياجاً وتوجيه الدعم لها، حيث نوّه أمير الرياض بأهمية المبادرة لتنمية المجتمع وتمكينه، متمنياً التوفيق والنجاح.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي وأمين عام مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة عبد العزيز الزكري، والمدير التنفيذي لجمعية ريف الخيرية أسامة الزعير.
وفق “أخبار 24”.