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أخبار محلية > “وقاية” توضح شروط تطعيم لقاح كورونا لهاتين الفئتين
31/12/2020   8:16 ص

“وقاية” توضح شروط تطعيم لقاح كورونا لهاتين الفئتين

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أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” اليوم (الأربعاء)، أنه يجب التأكد من الحالة الصحية لفئتين عند تلقي لقاح كورونا (كوفيد19)، والذي بدأت وزارة الصحة بالتطعيم به في مراكزها.

وأكد أن الفئة الأولى هم الأشخاص الذين حصلوا على العلاج بالبلازما بعد إصابتهم بالفيروس، وهؤلاء يجب تأجيل تطعيمهم لمدة 90 يومًا على الأقل بعد التعافي، كإجراء احترازي لتجنب تداخل العلاج بالأجسام المضادة مع الاستجابات المناعية التي يحفزها اللقاح.

وأضاف أن الفئة الثانية هم المخالطون لشخص مصاب بكورونا، لافتاً إلى أن اللقاح لا يمنع ظهور الإصابة إذا أعطي لأشخاص بعد تعرضهم للفيروس، وبذلك يجب على الأشخاص الذين خالطوا مصاباً ألا يطلبوا التطعيم حتى تنتهي فترة الحجر الصحي، لتجنب تعريض موظفي الرعاية الصحية وغيرهم من الأشخاص للعدوى. وفق “أخبار 24”.

“وقاية” توضح شروط تطعيم لقاح كورونا لهاتين الفئتين

أخبار محلية
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