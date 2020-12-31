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أخبار الخرج > اليوم.. محافظ الخرج يدشن #شتاء_الخرج
31/12/2020   8:10 ص

اليوم.. محافظ الخرج يدشن #شتاء_الخرج

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يدشن محافظ الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي غداً الخميس ١٦/ ٥ / ١٤٤٢ هـ الساعة الرابعة عصراً ، فعاليات “مهرجان شتاء الخرج ” التي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالخرج ، وبمشاركة بلدية محافظة الخرج وعدد من الجهات الحكومية ، وذلك بمقر المهرجان في الساحة المجاورة لقصر الملك عبدالعزيز التاريخي خلف مبنى بلدية محافظة الخرج من الجهة الجنوبية .

وتتنوع البرامج المقدمة والمعده لاكبر شريحة من المجتمع بالمحافظة وعلى مدار سبعة ايام ،ويفتتح المهرجان ابوابه غداً الخميس الساعة الثالثة عصراً حتى الحادي عشر مساءً.

اليوم.. محافظ الخرج يدشن #شتاء_الخرج

أخبار الخرج
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