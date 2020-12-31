اليوم.. محافظ الخرج يدشن #شتاء_الخرج

يدشن محافظ الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي غداً الخميس ١٦/ ٥ / ١٤٤٢ هـ الساعة الرابعة عصراً ، فعاليات “مهرجان شتاء الخرج ” التي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالخرج ، وبمشاركة بلدية محافظة الخرج وعدد من الجهات الحكومية ، وذلك بمقر المهرجان في الساحة المجاورة لقصر الملك عبدالعزيز التاريخي خلف مبنى بلدية محافظة الخرج من الجهة الجنوبية .
وتتنوع البرامج المقدمة والمعده لاكبر شريحة من المجتمع بالمحافظة وعلى مدار سبعة ايام ،ويفتتح المهرجان ابوابه غداً الخميس الساعة الثالثة عصراً حتى الحادي عشر مساءً.