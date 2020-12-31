القبض على 4 مواطنين اعتدوا على الحراسات الأمنية بمجمع تجاري بعد منعهم من الدخول بالرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الأربعاء)، القبض على 4 مواطنين اعتدوا على الحراسات الأمنية بأحد المجمعات التجارية.
وأوضح مساعد المتحدث الرسمي بشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عن اعتداء (4) مواطنين، بالعقد الثاني من العمر، على الحراسات الأمنية المدنية في أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض.
وأكد أن ذلك بعد منعهم من الدخول لمخالفتهم الإجراءات الصحية الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، وقد تم القبض على المتهمين، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة وإحالتهم إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.