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أخبار محلية > وصول أكثر من نصف مليون جرعة من لقاح “كورونا” إلى المملكة.. وتطعيم الفئة الثانية الأسبوع المقبل
31/12/2020   8:19 ص

وصول أكثر من نصف مليون جرعة من لقاح “كورونا” إلى المملكة.. وتطعيم الفئة الثانية الأسبوع المقبل

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كشفت مصادر عن وصول أكثر من نصف مليون جرعة من لقاح شركتي “فايزر ـ بیونتیك” إلى المملكة؛ تمهيداً لتقديمها إلى المُستحقين.

وقالت المصادر وفقاً لقناة “العربية”، إن لقاحاً آخر قد يتم الإعلان عنه من قبل الجهات المعنية في المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة بخطط جديدة.

وتوقعت أن يبلغ أعداد المُستفيدين من اللقاح يومياً عند التشغيل الكامل للعيادات المُخصصة لتقديم اللقاح إلى نحو 50 ألف مستفيد، مشيرةً إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري الانتهاء من تلقيح المُستحقين من الفئة الأولى، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية مطلع الأسبوع المقبل. وفق “أخبار 24”.

وصول أكثر من نصف مليون جرعة من لقاح “كورونا” إلى المملكة.. وتطعيم الفئة الثانية الأسبوع المقبل

أخبار محلية
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