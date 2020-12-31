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أخبار محلية > بالفيديو.. هل تنتهي عدة المرأة المتوفى زوجها إذا سقط الحمل؟ .. الشيخ “الشثري” يجيب
31/12/2020   8:19 ص

بالفيديو.. هل تنتهي عدة المرأة المتوفى زوجها إذا سقط الحمل؟ .. الشيخ “الشثري” يجيب

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أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، أن المرأة التي توفي زوجها لها حالتان في انتهاء عدّتها.

وأوضح، في حديثه لبرنامج “فتاوى” عبر القناة “السعودية” أمس (الأربعاء)، أن المرأة إذا كانت حاملاً عند وفاة الزوج تعتد بوضع الحمل مهما طالت المدة، وإذا لم تكن حاملاً تعتد 4 أشهر و10 أيام.

وأشار إلى أنه إذا سقط الحمل وتبين وجود أعضاء بشرية للجنين تنتهي العدة، بينما إذا لم يكن هناك أعضاء لا تنتهي العدة إلا بعد 4 أشهر و10 أيام، لأن الجنين وقتها يكون علقة ولم يتكون. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل تنتهي عدة المرأة المتوفى زوجها إذا سقط الحمل؟ .. الشيخ “الشثري” يجيب

أخبار محلية
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