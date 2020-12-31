مستشفى “التخصصي”: علاج مرضى السرطان جينياً يستفيد منه حالياً 100 مريض.. وخطة لتوسعة المُستفيدين

كشف المشرف العام لمستشفى الملك فیصل التخصصي الدكتور ماجد الفياض، عن استفادة قرابة 100 مريض بالسرطان بـ”العلاج الجيني الجديد” الذي توصل إليه المستشفى وتقوم فكرته على إعادة ھندسة الخلايا التائیة.
وقال الفياض في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن المستشفى لديه قائمة طويلة من المرضى الذين يمكن استفادتهم من العلاج وقد يصل عددهم إلى 100 مريض، مبيناً أن هناك خططاً أخرى لتطوير العلاج وتوسعة قاعدة المرضى المُستفيدين منه. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن العلاج لا يصلح لجميع مرضى السرطان ولكن لحالات معينة يتم تصنيفها طبياً، مشيراً إلى أن التوصل للعلاج استغرق أكثر من عام.
فيديو | “التخصصي” يوضح لـ #الإخبارية طريقة العلاج الذي يحارب السرطان من خلال أخذ خلايا المناعة من المريض pic.twitter.com/AhYIrdopZv
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 30, 2020