نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة” توضح ما الذي يجب عليك فعله قبل وبعد أخذ لقاح “كورونا”
31/12/2020   8:22 ص

“الصحة” توضح ما الذي يجب عليك فعله قبل وبعد أخذ لقاح “كورونا”

+ = -
651

نصحت وزارة الصحة مَن يتلقون اللقاحات المُضادة لفيروس “كورونا” المُستجد ويشعرون ببعض الآثار الجانبية المتوقعة، بتناول مُسكنات الألم مثل “الباراسيتامول”.

ونوهت إلى أن الآثار الجانبية المتوقعة للقاحات تتضمن ألماً واحمراراً في موضع الحقن “الذراع” والصداع والشعور بالإرهاق، وارتفاعاً بسيطاً في درجة الحرارة، داعيةً مَن يشعرون بزيادة الأعراض إلى الاتصال على رقم “937”.

ولفتت إلى ضرورة إخبار الطبيب بالتاريخ المرضي ومدى المعاناة من الأمراض المزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الـدم أو الربو قبل الحصول على اللقاحات، وكذلك عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو عند حدوث أي ردة فعل تحسسية مع أي من اللقاحات التي تم تلقيها سابقاً. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” توضح ما الذي يجب عليك فعله قبل وبعد أخذ لقاح “كورونا”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885129233.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.