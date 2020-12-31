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أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بذكرى استقلال بلاده
31/12/2020   1:47 م

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بذكرى استقلال بلاده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة لرئيس مجلس السيادة، عبر خلالها عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسيادته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بذكرى استقلال بلاده

أخبار محلية
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