شاهد.. أمير الشرقية يفتتح المرحلة الثالثة من كورنيش الخبر الشمالي

دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، المرحلة الثالثة من مشروع تطوير كورنيش الخبر الشمالي والذي يأتي ضمن مشروعات وبرامج الأمانة التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وتجول الأمير عقب تدشينه المشروع أمس (الأربعاء)، على ممرات وساحات الكورنيش، واستمع إلى إيجازٍ عن الجهود المبذولة لتطوير العناصر الجمالية والترفيهية التي يضمها المشروع، والخدمات العامة، والمشروعات الاستثمارية الداعمة للمشروع.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر، سلطان الزايدي، أن طول هذه المرحلة يصل إلى 1200 متر بمساحة إجمالية تزيد على 138000 متر مربع، بينما يبلغ طول جميع المراحل بالمشروع 3.500 متر، بمساحة إجمالية تزيد على 310 آلاف متر مربع.
وأضاف أن المرحلة الثالثة من المشروع تضم مسطحات خضراء تزيد مساحتها على 25000 متر مربع، وأكثر من 230 ألف زهرة و1300 شجرة، كم تضم دورات مياه، ومواقف للسيارات، ومنطقة بلازا بمساحة 2488 مترا مربعا.
ونوه أن هذه المرحلة تضمنت أيضا ممرات مشاة بمحاذاة البحر وكراسي للجلوس، وتخصيص 20 ألف متر مربع للمشاريع الاستثمارية في الكورنيش، وخدمات عامة وترفيهية للزوار من المقيمين والسياح مثل ألعاب أطفال، وألعاب دمج للأطفال ذوي الإعاقة.
وفق “أخبار 24”.