"أبشر" يعلن إطلاق تطبيقه الجديد كلياً ويستعرض أهم مميزاته وخدماته

أعلن تطبيق “أبشر” اليوم (الخميس)، إطلاق تطبيقه الجديد كليّاً، بنسخته التجريبية “أبشر أفراد”، و”أبشر أعمال”، للأجهزة الذكية.
واستعرض التطبيق أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق الجديد، الذي يأتي بواجهة مستخدم سهلة وواضحة، توفر العديد من المزايا.
وأشار إلى أن التطبيق يتيح العديد من الخدمات الاستعلامية بالمنصة، ما يسهم في توفير الوقت والجهد على المستخدمين. وفق “أخبار 24”.
ويمكن الدخول على الروابط التالية لتحميل “أبشر أفراد” لأجهزة ابل، ولأجهزة أندرويد، ولتحميل “أبشر أعمال لأجهزة ابل، وأجهزة اندرويد.
تعرّف على الخدمات المتاحة لك في #تطبيق_أبشر_الجديد كليّا بنسخته التجريبية
#ابل
#أندرويد
https://t.co/KmL69TmXer pic.twitter.com/KsDNW9ndUF
— أبشر (@Absher) December 31, 2020
الآن أصبح لأعمالك تطبيق
حمّل #تطبيق_أبشر_أعمال الجديد كليًا الآن ونفّذ خدماتك من جوالك
أجهزة #أبل: https://t.co/T6FMax3z0d
أجهزة #أندرويد:https://t.co/v8S6suQNM7 pic.twitter.com/kYmfpJhOaJ
— أبشر أعمال (@AbsherBusiness) December 30, 2020