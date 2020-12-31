"هيئة التراث" تعلن كشفاً أثرياً مهماً في "شعيب الأدغم " بالقصيم

عثر فريق علمي سعودي من هيئة التراث على أدوات حجرية أثرية في شعيب الأدغم بشرق منطقة القصيم، تعود إلى فترة العصر الحجري القديم “الحضارة الآشولية” قبل 200 ألف سنة.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم (الخميس) أن الأدوات الحجرية المكتشفة تتمثّل في فؤوس حجرية تتميز بالدقة العالية في التصنيع والكثافة.
وأبانت أن الموقع المكتشف يعد من أهم مواقع العصور الحجرية المكتشفة على مستوى المملكة، استناداً على ما عثر عليه من أدوات حجرية مميزة ونادرة، والتي تميزت بالدقة العالية في التصنيع والكثافة التي استخدمتها تلك الجماعات البشرية في حياتها اليومية.
وأوضحت أن الحضارة الآشولية تتميز بظهور صناعة الأدوات الحجرية ثنائية الوجه، وتدل كثرة الأدوات الحجرية في هذا الموقع على الكثافة العددية لمجتمعات ما قبل التاريخ التي عاشت في هذه المنطقة، وهو ما يعد مؤشراً على أن الظروف المناخية في الجزيرة العربية كانت مناسبة جداً لعيش تلك الجماعات البشرية، والاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة فيها.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن المواقع الآشولية (ومنها شعيب الأدغم) تقترن بمجاري الأنهار، لتؤكد أن الإنسان استخدم الأنهار للوصول إلى عمق المناطق الداخلية في الجزيرة العربية.
وأبانت هيئة التراث أن فرقها العلمية ستعمل على مزيد من الأعمال البحثية المركزة في الموقع لكشف مزيد من التحققات الأثرية المهمة، ومستقبلاً ستزيح الستار عن دلائل جديدة تثبت أن الجزيرة العربية كانت أحد أهم مواقع الاستيطان البشري، التي عاشت في فترة العصور الحجرية.
وفق “أخبار 24”.