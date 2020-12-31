بالفيديو.. ضبط أكثر من 97 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بمساندة من الأمن العام، عدداً من مخالفي أنظمة المراعي والغابات وتعليمات منع بيع الحطب المحلي أو نقله.
وأوضحت القوات أن جولاتها أسفرت عن ضبط أكثر من 97 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض، كانت بحوزة 16 مواطناً و7 مقيمين، ومخالف لنظام أمن الحدود.
وأبانت أنه تم ضبط 62 شاحنة محملة بالحطب المحلي بحوزة 55 مواطناً و7 مقيمين في عدة مناطق في المملكة، ومنها مكة المكرمة، ونجران، وعسير.
#القوات_الخاصة_للأمن_البيئي بمساندة من #الأمن_العام تضبط أكثر من 97 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مختلف مناطق المملكة.
#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/f6RLOQamYs
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 31, 2020
وفق “أخبار 24”.