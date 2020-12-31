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أخبار محلية > بالفيديو.. ضبط أكثر من 97 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض
31/12/2020   5:32 م

بالفيديو.. ضبط أكثر من 97 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بمساندة من الأمن العام، عدداً من مخالفي أنظمة المراعي والغابات وتعليمات منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

وأوضحت القوات أن جولاتها أسفرت عن ضبط أكثر من 97 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض، كانت بحوزة 16 مواطناً و7 مقيمين، ومخالف لنظام أمن الحدود.

وأبانت أنه تم ضبط 62 شاحنة محملة بالحطب المحلي بحوزة 55 مواطناً و7 مقيمين في عدة مناطق في المملكة، ومنها مكة المكرمة، ونجران، وعسير.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ضبط أكثر من 97 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض

أخبار محلية
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