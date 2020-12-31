نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > شرطة الرياض تقبض على 4 مخالفين تورطوا بأعمال نصب واحتيال استولوا فيها على 350 ألف ريال
31/12/2020   5:35 م

شرطة الرياض تقبض على 4 مخالفين تورطوا بأعمال نصب واحتيال استولوا فيها على 350 ألف ريال

+ = -
456

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الخميس)، القبض على 4 مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بأعمال احتيال بالرياض، استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت 350 ألف ريال.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، خالد الكريديس، أن المخالفين من الجنسيات السودانية والسورية واليمنية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع.

وأضاف أنه ثبت تورط المخالفين بأعمال احتيال؛ تمثلت بطلب بضائع ومشتريات عبر منصات المتاجر الإلكترونية، وإرسال سندات تحويل بنكيةٍ مزورة، والتصرف بالمسروقات بإعادة بيعها. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنهم ارتكبوا عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض تقبض على 4 مخالفين تورطوا بأعمال نصب واحتيال استولوا فيها على 350 ألف ريال

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885129290.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.