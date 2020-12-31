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أخبار محلية > “الموارد البشرية” تستعرض استراتيجية تطوير سوق العمل وأبرز أهدافها الرئيسية
31/12/2020   5:35 م

“الموارد البشرية” تستعرض استراتيجية تطوير سوق العمل وأبرز أهدافها الرئيسية

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن استراتيجيتها لتطوير سوق العمل نصت على أن يكون سوق العمل السعودي سوق عمل جاذبا للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، يوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر، يتجاوز كل تحديات اليوم والمستقبل.

وذكرت أن أبرز أهدافها الرئيسة تركز على تخفيض البطالة، وزيادة الإنتاجية والمشاركة وكفاءة السوق، عبر مبادرات إصلاحية تشتمل على تحسين ظروف العمل ومناخ النمو والاستثمار وتنشيط سوق العمل وتخطيط المهن ووضع معايير مهنية ونظام للمهارات، والاستقدام، ومنظومة التوظيف. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية طُوِرت بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، حيث اتبعت منهجية مبنية على استخلاص إصلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق، إضافة لتفصيل الاستراتيجية لاستخلاص المبادرات وخطة التنفيذ، بعد إجراء مقارنات معيارية دولية وتحليل العديد من التقارير وإشراك أصحاب المصلحة.

“الموارد البشرية” تستعرض استراتيجية تطوير سوق العمل وأبرز أهدافها الرئيسية

أخبار محلية
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