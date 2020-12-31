وزيرا التعليم السعودي والإماراتي يترأسان لجنة التنمية البشرية بـ "التنسيق السعودي الإماراتي"

رأس وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير التربية والتعليم الإماراتي، حسين الحمادي، اليوم (الخميس)، اجتماع الربع الرابع للجنة “التنمية البشرية التكاملية”، المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، عن بعد.
وأشار آل الشيخ إلى أنه يمكن قراءة التفكير في المستقبل بوضوح، من خلال تصريحات رئيسي مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي، ولي العهد، وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد، التي تؤكد على تصميم البلدين الشقيقين على التخطيط والتنفيذ بجدية لمشروعات المستقبل التنموية، وزيادة الاستثمار فيهما بصورة تملأ فراغ الفترة التي تعقب إنتاج آخر برميل من النفط.
من جانبه دعا وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين الحمادي، إلى التكاملية في المجالات والمبادرات المدرجة بين الجانبين والاستفادة من نِقَاط القوة التي توجد في المملكة والإمارات، ومواصلة البحث عن نِقَاط قوة جديدة يمكن العمل فيها في مجالات الاستثمار المشتركة.
واستعرض ممثلو اللجان المعنية أبرز المنجزات، بإجمالي 19 مبادرة، شملت تبادل الدراسات في المجال الرياضي وسباقاً افتراضياً للدراجات وتبادل الخبرات وملتقى الشباب السعودي- الإماراتي، والفضاء التعليمي، والاستثمار في القطاع الصحي، ومذكرة التفاهم بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمعهد الوطني الإماراتي للتخصصات الصحية، ومذكرة التفاهم بين مركز الإعلام التربوي الإماراتي وقناة عين.
إضافة لتوأمة مؤسسات التعليم العالي، وتطوير منظومة التعليم الرقمية، وبرنامج مشترك للتدريب المهني والتقني، واختبارات التراخيص المهنية للعاملين في قطاع التعليم، والاعتراف الأكاديمي المتبادل بالبرامج والشهادات.
يُذكر أن لجنة التنمية البشرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي؛ تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية بين البلدين، وبناء منظومة فعّالة ومتكاملة قائمة على نِقَاط القوة التي يتميز بها البلدان الشقيقان.
وفق “أخبار 24”.