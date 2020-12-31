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أخبار محلية > بالفيديو.. نائب وزير “الموارد البشرية”: استراتيجية سوق العمل تهدف إلى خفض البطالة وسط السعوديين
31/12/2020   10:12 م

بالفيديو.. نائب وزير “الموارد البشرية”: استراتيجية سوق العمل تهدف إلى خفض البطالة وسط السعوديين

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كشف نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله أبوثنين أن استراتيجية سوق العمل التي أطلقتها الوزارة اليوم (الخميس) تتضمن رؤية طموحة ليكون سوق العمل جاذباً للكفاءات المحلية والعالمية.

وأشار – في حديثه لقناة العربية اليوم الخميس – إلى أنها تسهم في تنوع الاقتصاد السعودي ليتجاوز تحديات المستقبل، وتسهم أيضا في خفض معدل البطالة وسط السعوديين، ورفع إنتاجية العامل.

وأوضح أن الـ 25 مبادرة التي أطلقت ستنفذ خلال 5 أعوام وتتضمن إصلاحات متعددة، من بينها إصلاح مناخ النمو والاستثمار ودعم المنشآت تقنياً، وتحسين ظروف العمل، وإصلاح القيم والمهارات. وفق “أخبار 24”.

وبين أن الإصلاح يشمل القطاعين العام والخاص من خلال مبادرات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، مؤكدا وجود البنية التحتية والمعلوماتية التي تمكن الوزارة من تطبيق الاستراتيجية بعدما تم اعتمادها من الجهات المختصة.

بالفيديو.. نائب وزير “الموارد البشرية”: استراتيجية سوق العمل تهدف إلى خفض البطالة وسط السعوديين

أخبار محلية
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