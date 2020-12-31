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أخبار محلية > بالفيديو.. محافظ “تنظيم المياه والكهرباء” يتحدث عن تأثير تعديلات نظام الكهرباء على قيمة الفاتورة
31/12/2020   10:15 م

بالفيديو.. محافظ “تنظيم المياه والكهرباء” يتحدث عن تأثير تعديلات نظام الكهرباء على قيمة الفاتورة

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تحدّث محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء عبد الرحمن آل إبراهيم، اليوم (الخميس)، عن أبرز التعديلات في نظام الكهرباء وتأثيرها على قيمة فاتورة الاستهلاك للمواطن والمقيم.

وأوضح في مداخلة مع قناة “العربية؛ أن الهدف الرئيسي من النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء هو توفير إمدادات كهربائية مأمونة ذات كفاءة عالية بأقل تكلفة ممكنة.

وأشار إلى أن تأثر قيمة فاتورة الكهرباء للمواطن أو المقيم، يرجع إلى جودة الخدمة واستمراريتها وعدم حدوث انقطاعات وملاءمتها للأجهزة الكهربائية، لضمان نقلة نوعية في تقديم الخدمة بالمملكة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن النظام هو استمرار لسلسلة إصلاحات شاملة في قطاع الكهرباء تقودها وزارة الطاقة، والذي جاء لرفع مستوى أداء القطاع لمواكبة عدة متغيرات، أبرزها تحسين الكفاءة وارتفاع تطلعات المستهلك.

بالفيديو.. محافظ “تنظيم المياه والكهرباء” يتحدث عن تأثير تعديلات نظام الكهرباء على قيمة الفاتورة

أخبار محلية
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