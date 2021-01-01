بـ ٦٢ جهة حكومية وأهلية و١٤٥ متطوعا ومتطوعة : “الماضي” يدشن فعاليات شتاء الخرج بيومه الأول

الخرج اليوم – سعود الضحوك :
افتتح محافظ الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٥/١٦هـ فعاليات شتاء الخرج والتي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالخرج، بمشاركة بلدية محافظة الخرج وعدد من الجهات الحكومية ، وذلك بمقر المهرجان في الساحة المجاورة لقصر الملك عبدالعزيز التاريخي خلف مبنى بلدية محافظة الخرج ،وتجول محافظ الخرج في أجنحة وأركان الفعالية واستمع إلى شرح اللجنة المنظمة الفعالية وممثلي الجهات الحكومية .
حيث شهد اليوم الاول حضور ملفت ،ويشتمل الموقع الذي يستمر سبع أيام عدة فعاليات وبرامج منها الأسر المنتجة والبرامج التراثية والثقافية والترفيهية وقد بدا اول البرامج بالفلكلور الشعبي فرقة صدى الخرج ،أحيت الحضور ، يذكر أن الموقع يضم خيمة للضيافة لاستقبال الوفود والزوار، وأركانًا للتوعية الصحية والتي شكلت دوراً مهم في الإجراءات الاحترازية الوقائية من فايروس كورونا بمشاركة مستشفى الملك خالد والهلال الأحمر السعودي .