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أخبار محلية > مع بدء العمل بالميزانية غداً.. تعرّف على آخر قرار صدر بشأن العلاوة السنوية
01/01/2021   8:25 ص

مع بدء العمل بالميزانية غداً.. تعرّف على آخر قرار صدر بشأن العلاوة السنوية

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يبدأ العمل بالميزانية العامة للدولة للعام المالي (1442هـ – 1443هـ) 2021م، غدا الجمعة الأول من يناير بعد أن أقرها مجلس الوزراء، حيث يرتبط هذا التاريخ بصرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة.

وكان آخر تعديل يتعلق بموعد صرف العلاوة قد صدر من مجلس الوزراء ضمن قراره رقم (633) في 17/ 10/ 1441هـ القاضي بالموافقة على تعديل 6 مواد في نظام الخدمة المدنية.

وتضمن القرار تعديل المادة 17 لتكون بالنص الآتي: “يُمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية”. وفق “أخبار 24”.

وعدلت هذه المادة موعد الصرف: “من أول شهر المحرم من كل سنة”؛ إلى “أول يوم في كل سنة مالية”.

مع بدء العمل بالميزانية غداً.. تعرّف على آخر قرار صدر بشأن العلاوة السنوية

أخبار محلية
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