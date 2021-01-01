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أخبار محلية > وزير الطاقة يكلف المهندس أحمد الزهراني مساعداً للوزير لشؤون التطوير والتميز
01/01/2021   8:28 ص

وزير الطاقة يكلف المهندس أحمد الزهراني مساعداً للوزير لشؤون التطوير والتميز

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أصدر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قراراً بتكليف المهندس أحمد الزهراني مساعداً للوزير لشؤون التطوير والتميز، بالإضافة إلى إشرافه على مكتب إدارة المشاريع المؤسسي، وأعمال تطوير المحتوى المحلي، ومكتب تحقيق الرؤية، وإدارة المنظمات غير الربحية، ومركز إدارة الأزمات بالوزارة.  

ويحمل المهندس “الزهراني” درجة الماجستير في هندسة وعلوم المواد من جامعة (بين) بالولايات المتحدة الأمريكية (2002 م)، وبكالوريوس في الهندسة الكيميائية، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1995 م.  

كما يملك خبرة تمتد قرابة الـ 25 عاماً مع شركة أرامكو السعودية، والبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، ووزارة الطاقة في مجالات البترول والغاز، البتروكيماويات، توليد وكفاءة الطاقة، الاستدامة.   وفق “أخبار 24”.

وزير الطاقة يكلف المهندس أحمد الزهراني مساعداً للوزير لشؤون التطوير والتميز

أخبار محلية
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