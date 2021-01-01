“الأرصاد” تنبه بهطول أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة على 7 مناطق حتى مساء اليوم

أصدر الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، على 7 مناطق في المملكة.
وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم والمدينة المنورة، ستشهد سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تسبب تدنياً في مدى الرؤية.
وأشار إلى أن الحالة يتوقع أن تبدأ من صباح اليوم (الجمعة) وتستمر حتى الرابعة عصراً في منطقة الرياض وحتى الساعة الـ 11 قبل منتصف الليل في باقي المناطق. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن أجزاءً من مناطق الشرقية والباحة وعسير، ستشهد أمطاراً رعدية مصحوبة برياح تسبب تدنياً في الرؤية، تبدأ من فترة الظهيرة وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.