“الإنذار المبكر” يُصدر عدة تنبيهات حول حالة الطقس بعدد من المناطق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المركز أن أجزاءً من منطقة الرياض ستشهد ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم (السبت)، مبيناً أن الحالة ذاتها ستشهدها المنطقة الشرقية وتشمل الأحساء والجبيل والخبر والدمام وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.
وأضاف أن أجزاءً من منطقة الحدود الشمالية والجوف ومكة المكرمة وحائل أيضاً، ستشهد ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية، ويتوقع استمرار الحالة حتى الساعة التاسعة صباحاً. وفق “أخبار 24”.