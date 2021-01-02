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أخبار محلية > شاهد.. تركي آل الشيخ يُبدي استعداده للمشاركة في “رالي” بالـ”موستنج 68″.. ووزير الرياضة يعلق
02/01/2021   8:26 ص

شاهد.. تركي آل الشيخ يُبدي استعداده للمشاركة في “رالي” بالـ”موستنج 68″.. ووزير الرياضة يعلق

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وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، رسالة إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بشأن مشاركته في رالي داكار العام المقبل.  

واستعرض آل الشيخ من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ”تويتر”، سيارته الـ”موستنج 68″ المعدلة، معرباً عن استعداده للمشاركة في الرالي المقبل.  

بدوره علّق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على مقطع “آل الشيخ” بقوله: “كفو وتسعدنا مشاركة معاليك والتدريب عليّ وفالك الأول”، ليرد عليه قائلاً: “تم أتشرف”. 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. تركي آل الشيخ يُبدي استعداده للمشاركة في “رالي” بالـ”موستنج 68″.. ووزير الرياضة يعلق

أخبار محلية
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