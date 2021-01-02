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02/01/2021   8:26 ص

وجود تلف بالأوعية الدموية.. دراسة حديثة تكشف تأثير فيروس “كورونا” على الدماغ

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كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من معهد الصحة الوطني الأمريكي، تأثير فيروس كورونا على الدماغ، مشيرين إلى وجود علامات تلف وتسرب بالأوعية الدموية. 

وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة New England Journal of Medicine، أن تلف الأوعية الدموية الدقيقة قد يكون نتيجة رد فعل التهابي للجسم على دخول الفيروس.  

وأجرى العلماء دراستهم على 19 مريضاً تراوحت أعمارهم ما بين 5 إلى 73 عاماً توفوا جراء إصابتهم بكورونا، وكانوا يعانون من السكر والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها.  وفق “أخبار 24”.

وبينت الفحوصات التي أجريت على الدماغ وجود عدة نقاط ساطعة على المخ وهو ما يشير إلى وجود التهابات، وكذلك وجود بعض النقط الداكنة التي تدل على وجود نزيف.

وجود تلف بالأوعية الدموية.. دراسة حديثة تكشف تأثير فيروس “كورونا” على الدماغ

طب وتداوي
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