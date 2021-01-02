ترفيه وشجون .. وتسوّق وفنون في #شتاء_الخرج بيومه الثاني

شهد اليوم الثاني من فعاليات شتاء الخرج اليوم الجمعة ١٧ / ٥ / ١٤٤٢ هـ حضوراً و تفاعلاً من زوار الفعاليات من خلال البرامج المقدمة مع بدء توافد الزوار للفعاليات من الثالثة عصراً وحتى الحادي عشر ة مساءاً، والتي تميز فيها اليوم الثاني من الفعاليات مشاركة مزرعة و محمية المها الوضيحي والتي لفتت الحضور الزوار نحو منطقة العروض في موقع الفعالية .
كما واصلت الجهات الامنية والصحية تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لجائحة كورونا .
ويستمر الحراك في شتاء الخرج لمدة سبع ايام بعدة فعاليات وبرامج تقدمها اللجنة المنظمة لفعاليات شتاء الخرج .