“المرور” يضبط قائد مركبة دخل إلى الطريق السريع بشكل متهور.. وفيديو يظهر الواقعة

ضبطت الإدارة العامة للمرور قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو وهو يدخل إلى الطريق السريع بطريقة متهورة.
وأكدت الإدارة أنه تمت إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة بحقه نظاماً.
وكان مقطع فيديو رصدته كاميرا مثبتة على إحدى المركبات أظهرت قيام المخالف بالدخول بشكل متهور من طريق الخدمة إلى الطريق السريع؛ بطريقة تعرض سلامة مرتادي الطريق للخطر.
نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/BkLd0HdZJb pic.twitter.com/KwJ5lNv0qE
— المرور السعودي (@eMoroor) January 1, 2021
وفق “أخبار 24”.