قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، إن اليوم (السبت) يشهد بداية دخول طالع ”الشولة “وهو ثالث نجوم المربعانية وينتهي في 14 يناير.
وأبان المسند أن طول الليل في “الشولة” يبلغ 13:27 ساعة والنهار 10:33ساعة، مضيفاً: “الشولة” نجمان متقاربان يمثلان مئبر العقرب، وقالت العرب، إذا طلعت الشولة طال الليل طوله”.
توقع أن يشهد طقس اليوم (السبت) حالة من الاستقرار العام مع أجواء شتوية معتدلة البرودة، لافتاً إلى أن كوكب الأرض سيكون اليوم في أقرب نقطة من الشمس “الحضيض” عند الساعة 04:51م، في حين تبلغ نقطة ”الأوج “وهي أبعد نقطة عن الشمس في 5 يوليو.
وفق “أخبار 24”.