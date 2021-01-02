شاهد.. سامي الجابر يتلقى الجرعة الأولى من لقاح “كورونا”

تلقى نجم نادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، سامي الجابر، الجرعة الأولى من لقاح “كورونا” المستجد.
وأظهر مقطع فيديو نشره الجابر عبر حسابه في “تويتر”، لحظة تلقيه جرعة اللقاح، مضيفا أن كل شيء مذهل ويدعو للفخر.
وأشاد الجابر بسهولة آلية التسجيل لأخذ اللقاح، وحفاوة الاستقبال، وبشاشة المسؤولين، مقدما الشكر لحكومة المملكة ووزير الصحة وفريقه.
تلقيت الجرعة الاولى من لقاح كورونا كل شي مذهل ويدعو للفخر
آلية التسجيل
حفاوة الاستقبال
بشاشة المسؤولين بداية من استقبال رجال الامن حتى مغادرتك
يمنحونك الشعور كما لو كنت انت صاحب الفضل بالحضور و أخذ اللقاح 🇸🇦
عمار يا السعودية كل الشكر لحكومتنا الرشيدة و لوزير الصحة وفريقه pic.twitter.com/rqeY89rQug
— سامي الجابر (@SamiAlJaber) January 2, 2021
وفق “أخبار 24”.