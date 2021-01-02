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اخبار رياضية > شاهد.. سامي الجابر يتلقى الجرعة الأولى من لقاح “كورونا”
02/01/2021   6:14 م

شاهد.. سامي الجابر يتلقى الجرعة الأولى من لقاح “كورونا”

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تلقى نجم نادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، سامي الجابر، الجرعة الأولى من لقاح “كورونا” المستجد.

وأظهر مقطع فيديو نشره الجابر عبر حسابه في “تويتر”، لحظة تلقيه جرعة اللقاح، مضيفا أن كل شيء مذهل ويدعو للفخر.

وأشاد الجابر بسهولة آلية التسجيل لأخذ اللقاح، وحفاوة الاستقبال، وبشاشة المسؤولين، مقدما الشكر لحكومة المملكة ووزير الصحة وفريقه.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. سامي الجابر يتلقى الجرعة الأولى من لقاح “كورونا”

اخبار رياضية
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