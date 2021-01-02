تستعد المملكة لاستضافة القمة الخليجية 41 في العلا، يوم الثلاثاء القادم، بحضور قادة دول الخليج العربية، حيث تُعقد القمة في قاعة مرايا في العلا.
وأظهر مقطع فيديو وصور موقع القاعة، والتي أنشئت من عدد من المرايا العملاقة في جميع الواجهات، لتعكس المناظر الطبيعية الخلابة للمنطقة المحيطة بها؛ كإقليم الهجرة المسجل ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.
كما أظهر مدخل القاعة الضخم، والتي ظهر بها حجر كبير كُتب عليه عبارة “من قلب العالم” وتوقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في فبراير 2019م، ثم شهادة التسجيل في موسوعة غينيس برقم قياسي على المستوى العالمي، كأكبر مبنى مغطّى بالمرايا في العالم 2019.
واستعرض الفيديو جمال وروعة تصميم وتجهيز المكان، الذي ضم مسرحا ضخما وقاعات وصالات عديدة فخمة، تعكس قوة ومكانة التصميم الذي حرصت عليه المملكة ليليق بالحدث المهم.
وصمم القاعة الإيطالي فلوريان بوجي، من مكتب “جيو فورما” بميلانو، مستوحياً التصميم من الطبيعة المحيطة، وبُنيت القاعة في فترة قصيرة بلغت 4 أشهر فقط، لتكتمل في ديسمبر 2019، وهي على مساحة 10 آلاف متر تقريبا.
فيديو | مقر استضافة #المملكة للقمة الخليجية 41 في قاعة مرايا بـ #العلا#الإخبارية pic.twitter.com/znlhZBV5zf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 2, 2021
وفق “أخبار 24”.