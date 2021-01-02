تعرف على طاقم تحكيم موقعة الاتحاد والشباب في البطولة العربية

كشف الإعلامي الرياضي، علاء سعيد، عن طاقم تحكيم موقعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره الشباب، في إياب نصف نهائي البطولة العربية، المقرر لها يوم الإثنين المقبل.
وقال “سعيد”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن طاقم حكام لقاء الاتحاد والشباب في البطولة العربية هم: ماجد الشمراني حكم ساحة، وهشام الرفاعي حكم مساعد أول، بدر الشمراني حكم مساعد ثاني، وشكري الحنفوش حكم رابع، وخالد الطريس حكم تقنية الفار.
يُذكر أن الفريقين تعادلا في مواجهة الذهاب التي احتضنها ملعب نادي الشباب بالعاصمة الرياض بهدفين لمثلهما، قبل أن يتكرر التعادل بينهما بهدف لمثله على الملعب ذاته، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
⚽️ طاقم حكام لقاء #الاتحاد_الشباب في البطولة العربية هم :
ماجد الشمراني ” حكم ساحة ”
هشام الرفاعي ” حكم مساعد أول ”
بدر الشمراني ” حكم مساعد ثاني ”
شكري الحنفوش ” حكم رابع ”
خالد الطريس ” تقنية الفار ” pic.twitter.com/0S8o4G74Gd
— علاء سعيد (@alaa_saeed88) January 2, 2021
وفق “أخبار 24”.