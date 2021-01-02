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اخبار رياضية > بالفيديو.. التعاون يقسو على الأهلي بثلاثية في 45 دقيقة
02/01/2021   9:30 م

بالفيديو.. التعاون يقسو على الأهلي بثلاثية في 45 دقيقة

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أنهى التعاون الشوط الأول من مباراته أمام نظيره الأهلي بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي يجمعهما اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري.

وشهدت الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول خروج لاعب الأهلي إدريس فتوحي ومشاركة نوح الموسى بدلاً منه عقب إصابته.

وتقدم التعاون في الدقيقة 30 عن طريق لاعبه عبدالله ساني، قبل أن يضيف عبدالله الجوعي الهدف الثاني في الدقيقة 35، ثم اختتم تاوامبا الثلاثية في الدقيقة 45.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجله لاعب التعاون حسن كادش في الدقائق الأخيرة من الوقت بدلًا من الضائع بحجة وقوعه في مصيدة التسلل.

وحال انتهاء المباراة بفوز التعاون سيرفع رصيده إلى النقطة 17 في المركز السادس، بينما سيتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 22 في المركز الثاني.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. التعاون يقسو على الأهلي بثلاثية في 45 دقيقة

اخبار رياضية
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