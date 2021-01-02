بالفيديو.. التعاون يقسو على الأهلي بثلاثية في 45 دقيقة

أنهى التعاون الشوط الأول من مباراته أمام نظيره الأهلي بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي يجمعهما اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري.
وشهدت الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول خروج لاعب الأهلي إدريس فتوحي ومشاركة نوح الموسى بدلاً منه عقب إصابته.
وتقدم التعاون في الدقيقة 30 عن طريق لاعبه عبدالله ساني، قبل أن يضيف عبدالله الجوعي الهدف الثاني في الدقيقة 35، ثم اختتم تاوامبا الثلاثية في الدقيقة 45.
وألغى حكم المباراة هدفاً سجله لاعب التعاون حسن كادش في الدقائق الأخيرة من الوقت بدلًا من الضائع بحجة وقوعه في مصيدة التسلل.
وحال انتهاء المباراة بفوز التعاون سيرفع رصيده إلى النقطة 17 في المركز السادس، بينما سيتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 22 في المركز الثاني.
د30’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@AltaawounFC يسجل الهدف الأول عن طريق عبدالله ساني .
#الأهلي_التعاون. pic.twitter.com/BoXknv2s4G
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 2, 2021
د35’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@AltaawounFC يسجل الهدف الثاني عن طريق عبدالله الجوعي .
#الأهلي_التعاون. pic.twitter.com/D6SK3AsA2G
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 2, 2021
د45’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@AltaawounFC يسجل الهدف الثالث عن طريق ليندر تاوامبا .
#الأهلي_التعاون. pic.twitter.com/VbgM2EhQ61
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 2, 2021
وفق “أخبار 24”.