الكشف عن السبب وراء غياب “المؤشر” في موقعة التعاون

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، السبب وراء غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي سلمان المؤشر، عن مواجهة التعاون، اليوم، في ختام مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت التقارير أن سر غياب المؤشر، عن مواجهة فريقه أمام التعاون، هو تعرضه لوعكة صحية قبل ساعات من المواجهة، وهو ما أدى إلى خروجه من قائمة اللقاء.
وسقط الأهلي، أمام نظيره التعاون، بثلاثة أهداف نظيفة، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ملعب الجوهرة المشعة، في الجولة الـ11 بدوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.