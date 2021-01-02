أظهرت صور بالأقمار الاصطناعية جانبا من محافظة العلا، التُقطت بواسطة المحطات الأرضية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من القمر الصناعي (بلاياد).
وبينت الصور، التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، تضاريس ومكونات المحافظة، والأشكال الصخرية المعروفة بها، والتي خلفتها حضارات إنسانية ضربت جذورها في عمق التاريخ البشري، إضافة إلى ظهور أحد الطرق في صورة منها.
يُذكر أن المملكة تستعد لإقامة القمة الخليجية 41 بقاعة “مرايا” في العلا، يوم الثلاثاء القادم، وهي التي سُجلت في موسوعة غينيس، كأكبر مبنى مغطّى بالمرايا في العالم 2019.
وفق “أخبار 24”.