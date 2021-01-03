انعقاد 10 ملايين جلسة قضائية وصدور 3 ملايين حكم خلال 5 سنوات

أعلنت وزارة العدل انعقاد أكثر من 10 ملايين جلسة قضائية في المحاكم خلال السنوات الخمس الماضية، وكذلك إصدار نحو 3 ملايين حكم.
واستقبلت محاكم التنفيذ خلال الفترة ذاتها، أكثر من 3 ملايين طلب تنفيذ، عُمل منها 99% إلكترونياً دون الحاجة لاستخدام الورق أو حضور المستفيدين.
ونفذ خلال تلك السنوات من خلال قطاع التوثيق أكثر من 25 مليون عملية، حيث أصدر المستفيدون 11 مليون وكالة منها 4.4 مليون وكالة إلكترونية، إلى جانب عمليات توثيق العقارات التي بلغت أكثر من 7 ملايين عملية.
وسجل قطاع المصالحة العديد من الإنجازات؛ حيث قدمت منصة تراضي التي دُشنت مؤخراً خدماتها لأكثر من 297 ألف مستفيد. وفق “أخبار 24”.
وبلغ المعدل اليومي لمستخدمي بوابة “ناجز” نحو 70 ألف مستفيد يومياً، فيما استخدم بوابة الوزارة خلال الفترة نفسها ما يزيد على 44 مليون مستخدم.