تقاسمن العمل بالمشروع.. 4 سعوديات يشبعن شغفهن بإدارة مقهى وسط تبوك

استطاعت 4 سعوديات تقديم نموذج جيد لقيادة المرأة للمشروعات التجارية، وذلك بعد أن تقاسمن العمل بمقهى وسط مدينة تبوك.
وأوضحت صاحبة المحل رنيم الحربي، خلال لقائها في برنامج “في أسبوع” على قناة MBC، أن الفكرة بدأت من خلال شرائهن بعض الأدوات المتخصصة في منزلهن، وبعد تمكنهن منها طلبت الفتيات من أسرتهن تبني مشروع المقهى.
وأشارت إلى أن المشروع لاقى نجاحًا كبيرًا بعد افتتاحه، خاصة بعدما أعجب مرتادو المقهى بالمشروبات والخدمة المقدمة فيه. وفق “أخبار 24”.
وقالت الشريكة في المقهى، ريماس الحربي، إن المهام الخاصة بإدارة المقهى تم توزيعها على الفتيات الأربع، بحيث تتولى اثنتان منهن إدارة العمل في الصباح، على أن تدير إحداهن المقهى بالمساء، وتتولى الرابعة مهام التعامل مع الموردين.
4 فتيات سعوديات يتشاركن ويتقاسمن العمل بمقهى وسط مدينة تبوك.. القصة مع منصور المزهم#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/RekhBkWn8I
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) January 2, 2021