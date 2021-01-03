نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بمشاركة دراج سعودي.. انطلاق منافسات “رالي داكار” من جدة اليوم
03/01/2021   8:39 ص

بمشاركة دراج سعودي.. انطلاق منافسات “رالي داكار” من جدة اليوم

+ = -
456

تنطلق اليوم (الأحد)، منافسات “رالي داكار” من مدينة جدة، والتي يشارك بها الدراج السعودي مشعل الغنيم من بين 559 متسابقاً مشاركاً.

ويقطع الغنيم بدراجته مسافة الرالي البالغة 7646 كيلومتراً رافعاً علم المملكة، بوصفه سفيراً “لروح السعودية”.

ويمر السباق بتسع محطات رئيسية؛ هي “بيشة، ووادي الدواسر، والرياض، وبريدة، وحائل، وسكاكا، ونيوم، والعلا، وينبع، ثم العودة إلى جدة”، منقسمين إلى ثلاث فئات تنافسية هي سيارات، ودراجات نارية، ودراجات رباعية”. وفق “أخبار 24”.

وأبدى الغنيم سعادته بالمشاركة في “رالي داكار”، مشيراً إلى أن السباق سيكون فرصة سياحية لاكتشاف ثروات المملكة التاريخية والطبيعية.

ونوه إلى أنه سيجرب خلال 12 يوماً من المسابقة معنى تفاوت درجات الحرارة.

بمشاركة دراج سعودي.. انطلاق منافسات “رالي داكار” من جدة اليوم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885129789.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.