بمشاركة دراج سعودي.. انطلاق منافسات “رالي داكار” من جدة اليوم

تنطلق اليوم (الأحد)، منافسات “رالي داكار” من مدينة جدة، والتي يشارك بها الدراج السعودي مشعل الغنيم من بين 559 متسابقاً مشاركاً.
ويقطع الغنيم بدراجته مسافة الرالي البالغة 7646 كيلومتراً رافعاً علم المملكة، بوصفه سفيراً “لروح السعودية”.
ويمر السباق بتسع محطات رئيسية؛ هي “بيشة، ووادي الدواسر، والرياض، وبريدة، وحائل، وسكاكا، ونيوم، والعلا، وينبع، ثم العودة إلى جدة”، منقسمين إلى ثلاث فئات تنافسية هي سيارات، ودراجات نارية، ودراجات رباعية”. وفق “أخبار 24”.
وأبدى الغنيم سعادته بالمشاركة في “رالي داكار”، مشيراً إلى أن السباق سيكون فرصة سياحية لاكتشاف ثروات المملكة التاريخية والطبيعية.
ونوه إلى أنه سيجرب خلال 12 يوماً من المسابقة معنى تفاوت درجات الحرارة.