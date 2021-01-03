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أخبار محلية > بالفيديو.. مُختص يوضح كيفية كشف المُجرمين بـ”بصمة الدماغ”.. وموعد تطبيق تلك الأداة بالمملكة
03/01/2021   8:41 ص

بالفيديو.. مُختص يوضح كيفية كشف المُجرمين بـ”بصمة الدماغ”.. وموعد تطبيق تلك الأداة بالمملكة

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توقع مستشار أنظمة أمنية، أن تُطبق المملكة نظام “بصمة الدماغ” في كشف المُجرمين، بعد ثبوت جدارة تلك الأداة في التوصل للمُجرمين بالأماكن المُستخدمة فيها حالياً سواءً الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها.

وقال مستشار الأنظمة الأمنية العميد متقاعد عادل العيد، إن بصمة الدماغ تعتمد على موجة تُحاكي الذاكرة الثانية العميقة في الإنسان، والتي تكون مُختصة بحفظ التاريخ.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن البصمة تعمل على استدراج تلك الذاكرة من خلال طرح الأسئلة والجمل أو عرض المشاهد التلفزيونية، حيث يتم تحليل الإجابات عبر أجهزة الكمبيوتر وتحديد مدى معرفة الشخص لآخرين مُشتبه بهم من عدمه. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن الأمر يكون عفوياً ولا يمكن للإنسان التحكم فيه، مبيناً أن هذا النظام يختلف عن أنظمة كشف الكذب ونسبة الخطأ فيه ضعيفة جداً.

بالفيديو.. مُختص يوضح كيفية كشف المُجرمين بـ”بصمة الدماغ”.. وموعد تطبيق تلك الأداة بالمملكة

أخبار محلية
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