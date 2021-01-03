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اخبار رياضية > الهلال ما زال في الصدارة.. تعرّف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة 11
03/01/2021   1:11 م

الهلال ما زال في الصدارة.. تعرّف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة 11

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أُسدل اليوم السبت، الستار على منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، والتي انتهت بخسارة الأهلي أمام نظيره التعاون بثلاثة أهداف دون رد.

وبعد انتهاء الجولة استمر الهلال في صدارة ترتيب دوري المحترفين، برصيد 24 نقطة، رغم التعادل أمام نظيره الشباب، بينما فرط الأهلي، صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، في اعتلاء الصدارة بخسارة اليوم أمام التعاون.

وجاء جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ11 كالتالي:

1- الهلال: 24 نقطة

2- الأهلي: 22 نقطة

3- الشباب: 19 نقطة

4- الاتحاد: 18 نقطة

5- الوحدة: 18 نقطة

6- التعاون: 17 نقطة

7- الاتفاق: 17 نقطة

8- الفتح: 16 نقطة

9- أبها: 14 نقطة

10- القادسية: 14 نقطة

11- الفيصلي: 13 نقطة

12- الرائد: 12 نقطة

13- الباطن: 11 نقطة

14- النصر: 11 نقطة

15- العين: 10 نقاط

16- ضمك: 8 نقاط

وفق “أخبار 24”.

الهلال ما زال في الصدارة.. تعرّف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة 11

اخبار رياضية
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