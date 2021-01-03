تعليق مثير من وليد الفراج بعد سقوط الأهلي أمام التعاون في الدوري

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على نظيره الأهلي، بثلاثة أهداف نظيفة، أمس السبت، في الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “الفراج”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ألف مبروك لكل محبي التعاون ليس بسبب الفوز فقط، لكن التهنئة بعودة روح وحضور هذا السكري”.
وأشار الفراج: “الفريق المبدع المتمكن والذي يحقق انتصارات صريحة على أكبر الفرق السعودية.. لو استمر التعاون حتى نهاية الدور الأول بهذا الأداء فعلينا الاستعداد لظهور منافس حقيقي على المقدمة”. وفق “أخبار 24”.
وأعاد “الفراج”، نشر فيديو قبل انطلاق مباراة الأهلي والتعاون، وعلق عليه: “بدون زعل وحساسية: النادي الأهلي وتاريخ طويل في إحباط مشجعيه”، مضيفًا: “اترك عنك الأعذار والأوهام.. المال لا يشتري الروح والعطاء والغيره على تاريخ النادي ولا هيبه القميص.. عساها وصلت؟”.
اترك عنك الاعذار والاوهام .. المال لا يشتري الروح والعطاء والغيره على تاريخ النادي ولا هيبه القميص .. عساها وصلت ؟
— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) January 2, 2021