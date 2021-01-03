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اخبار رياضية > بالفيديو.. صامويل أوسو يكشف آخر تطورات تجديد عقده مع الأهلي
03/01/2021   1:10 م

بالفيديو.. صامويل أوسو يكشف آخر تطورات تجديد عقده مع الأهلي

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كشف محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، صامويل أوسو، عن آخر مستجدات ملف تجديد عقد إعارته من الفيحاء، معربًا عن حزنه للخسارة أمام التعاون بثلاثية دون رد، في ختام الجولة الـ 21 من دوري المحترفين.

وقال “أوسو” في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، عقب انتهاء المباراة: “مباراة اليوم كانت صعبة، ولم نكن حاضرين بالشكل المنتظر، وكان هدفنا الفوز والارتقاء لصدارة ترتيب الدوري ولكن خسرنا ثلاث نقاط مهمة بالنهاية”.

وأوضح: “أنا كلاعب ليس بإمكاني الحديث عن تكتيك المدرب، ونفعل ما يطلبه منا فقط، والمدرب هو المسؤول عن ذلك والجانب الفني للفريق، لذا يجب توجيه السؤال له وليس لي”. وفق “أخبار 24”.

وعن تجديد عقده مع الأهلي، أكد: “حتى هذه اللحظة ليس هنالك جديد بخصوص تجديد عقد إعارتي مع الأهلي من عدمه، وبانتظار تواصل وكيل أعمالي مع مجلس إدارة النادي”.

بالفيديو.. صامويل أوسو يكشف آخر تطورات تجديد عقده مع الأهلي

اخبار رياضية
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