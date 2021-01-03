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اخبار رياضية > مدرب حسين عبدالغني السابق يرفض تدريب النصر بعد التفاوض معه
03/01/2021   1:10 م

مدرب حسين عبدالغني السابق يرفض تدريب النصر بعد التفاوض معه

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كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن آخر تطورات مفاوضات مجلس إدارة نادي النصر، مع المدير الفني الذي من المقرر أن يحل بدلًا من البرتغالي روي فيتوريا، الذي قررت الإدارة برئاسة صفوان السويكت إقالته، وتعيين آلين هورفات.

ودخل مسئولو النصر، وفقًا لصحيفة “tribune”، في مفاوضات مع المدير الفني لفريق نادي تشيرنو مور فارنا البلغاري، إيليان إيليف، من أجل توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا لفيتوريا.

وأوضحت الصحيفة، أن البلغاري إيليان إيليف، رفض عرضًا لتدريب نادي النصر، بعد أن تواصل معه المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم حسين عبدالغني، الذي لعب تحت قيادته عندما كان محترفًا في بلغاريا. وفق “أخبار 24”.

مدرب حسين عبدالغني السابق يرفض تدريب النصر بعد التفاوض معه

اخبار رياضية
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