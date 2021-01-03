“الفيصلي” يقدم 3 شكاوى ضد “الاتحاد”.. ويتفق مع الأهلي

كشفت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن اللجنة القانونية بنادي الفيصلي، جهّزت شكاوى رسمية ضد الاتحاد والاتفاق، بسبب عدم حصولها على مستحقات مالية نظير بيع عقود لاعبين في فترة انتقالية سابقة.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن اللجنة جمّدت الشكوى التي كانت معدّة ضد النادي الأهلي بعد أن تم التوصل إلى اتفاقية جدولة مالية بشأن بقية مستحقات انتقال اللاعب يزيد البكر التي تصل إلى مليوني ريال.
وأشارت المصادر، إلى أن إدارة الفيصلي أبدت مرونة لقبول هذا النوع من الاتفاقيات، إلا أنها لم تلقَ الحرص من إدارتي الاتحاد والاتفاق بهذا الشأن، بل اقتصر ذلك على نادي الفيصلي.
وأضافت المصادر أن مطالبات الفيصلي للاتحاد لا تقتصر على انتقال اللاعبين عبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني، بل إن هناك مبالغ متبقية من إعارة اللاعب محمد الثاني، حيث يصل المبلغ المتبقي بشأن اللاعب الثاني إلى 250 ألف ريال، فيما يصل مجموع المبالغ المستحقة للنادي من الاتحاد إلى 7 ملايين ريال.
وأوضحت المصادر أنه فيما يخص الاتفاق فقد تبقى عليه دفع مبلغ يتجاوز مليوني ريال جراء ضم اللاعب البرازيلي روجيرو كونتيرو قبل بداية الموسم المنصرم، حيث أُصيب اللاعب مبكراً بعد مشاركته في عدد قليل من المباريات، مما استدعى مغادرته إلى خارج المملكة للعلاج من إصابة الرباط الصليبي.