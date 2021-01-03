انطلقت فعاليات “واجهة قباء” بالمدينة المنورة، مساء أمس (السبت)، وتتضمن مجموعة من البرامج الترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.
وأوضحت أمانة المنطقة أن الفعالية تعتبر حاضنة للترفيه والإبداع بالمدينة، وتقام يومياً بميدان الفروسية بحديقة الملك فهد، من الخامسة مساء وحتى منتصف الليل.
وأبانت أن من بين الفعاليات التي تضمها “واجهة قباء”: مهرجان “مكشات” والذي يقدم مجموعة من البرامج والفقرات الشعبية والتراثية، إلى جانب معرض متخصص لأدوات واحتياجات البر والمكشات.
#فيديو || 🎥
انطلاق فعاليات #واجهة_قباء الترفيهية في #المدينة_المنورة..#أمانة_المدينة pic.twitter.com/ylfgTahsLa
— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) January 2, 2021
وفق “أخبار 24”.