الكفاءة المالية: حرمان النصر والاتحاد من الانتقالات الشتوية.. والهلال يترقب

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تواجه قلقا واسعا في ظل ترقبها نتائج لجنة الكفاءة المالية، والتي شكلتها وزارة الرياضة.
وأعلنت اللجنة انقضاء مدة تسليم مستندات المبالغ المستحقة حتى 30 أكتوبر الماضي، قبل إصدار النتائج في 7 يناير الجاري، حيث لن تتمكن الأندية التي لم تحصل على الشهادة من التسجيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، إن نادي الاتحاد لن يتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حيث يترتب عليه 67 مليون ريال واجبة السداد، فشل في الوفاء بها، أو التوصل إلى جدولتها مع أصحابها، تتمثل في مقدمات عقود لاعبين أجانب ومحليين، ورواتب المحترفين أجانب وعاملين، إضافة إلى قضايا أخرى.
وأوضحت المصادر، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، قدم ملفا كاملا للحصول على شهادة الكفاءة المالية، مشيرا إلى إغلاق المطالبات المالية التي قد تحول دون نيل الشهادة.
وأشارت المصادر إلى حصول نادي الهلال على الشهادة نظير الالتزام بسداد كافة المستحقات حتى 30 أكتوبر الماضي، بيد أنه يترقب إن كانت هناك بنود، أو قرارات أخرى قد تمنعه من الحصول على الشهادة، مثل تساوي المصروفات مع الإيرادات.
وتابعت المصادر أن النصر، سيمنع من الحصول على شهادة الكفاءة المالية نتيجة مطالبات مالية، تتجاوز 57 مليون ريال، تتمثل في رواتب عاملين، ولاعبين محليين وأجانب، إضافة إلى مقدمات عقود ضخمة لصفقات أبرمت أخيرا، ومستحقات عبد الله السالم، مهاجم الاتفاق، إضافة إلى نادي التعاون من صفقة انتقال عبد الفتاح آدم.
وذكرت المصادر أن نادي الشباب أنهى كافة الشروط المطلوبة للحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي وضعتها وزارة الرياضة شرطا لتسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، حيث دفعت 29 مليون ريال، تمثل الرواتب إلى نهاية أكتوبر الماضي، ومقدمات عقود، ورواتب عاملين، ونجحت في التوصل إلى جدولة بقية المبالغ المترتبة عليها.