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أخبار محلية > “الخطوط الحديدية” تخصص وزنًا محددًا للحقائب وتفرض رسومًا على الأمتعة الإضافية
03/01/2021   1:13 م

“الخطوط الحديدية” تخصص وزنًا محددًا للحقائب وتفرض رسومًا على الأمتعة الإضافية

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، اليوم (الأحد)، أنه تم تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة.

وأوضحت “سار”، أنه ابتداءً من شهر فبراير القادم سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد عن الوزن المسموح.

وأبانت أن للمسافر على الدرجة الاقتصادية شحن حقيبة واحدة بوزن 25 كجم، وحمل حقيبة يد بوزن 7 كجم، فيما يحق للمسافر على درجة الأعمال شحن حقيبة بوزن 32 كجم، وحمل حقيبة يد بوزن 10كجم. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن رسوم الأمتعة الإضافية تبلغ 70 ريالا للقطعة الزائدة، و3 ريالات لكل كيلو جرام زائد.

“الخطوط الحديدية” تخصص وزنًا محددًا للحقائب وتفرض رسومًا على الأمتعة الإضافية

أخبار محلية
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